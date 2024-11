Rugnummer van Pelé in ere hersteld: Santos promoveert naar 1e klasse

Een jaar geleden in zak en as, maar nu opnieuw springlevend.



Santos, de legendarische ploeg van Pelé en Neymar, zakte vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis naar de Braziliaanse 2e klasse. Door de degradatie braken er - een jaar na het overlijden van clubicoon Pelé - zelfs rellen uit in de stad.



Maar een jaar later is de lucht weer wat klaarder boven Santos. Er werd deze nacht met 2-0 gewonnen van Coritiba waardoor de leider in de Serie B zeker is van de promotie. Met nog 2 speeldagen te gaan, kan de 5e in de stand hen namelijk niet meer inhalen.



Santos staat er ook goed voor om kampioen te worden. De club - die dit jaar zijn 112e verjaardag vierde - heeft 5 punten voorsprong op Mirassol en Novorizontino.



Zo zal er vanaf volgend seizoen opnieuw een speler met het rugnummer 10 mogen spelen bij Santos. Uit respect voor Pelé werd dat nummer niet gebruikt in 2e klasse.



"Het was het moeilijkste jaar in de geschiedenis van de club", vertelde middenvelder Joao Schmidt achteraf. "Maar we hebben onze missie bijna bereikt. Nu gaan we voor de titel."