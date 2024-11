Nationale baseballploeg krijgt met Marc Janssen een nieuwe bondscoach

De Belgische nationale baseballploeg heeft met Marc Janssen een nieuwe hoofdcoach. De oud-international moet de Red Hawks naar succes leiden op het EK van volgend jaar, dat ook in België plaatsvindt.

Vorige maand raakte bekend dat het EK baseball van 2025 ook in België zal plaatsvinden. Naast Rotterdam en Milaan is Borgerhout een speelstad omdat door de oorlog in Israël een nieuwe locatie gezocht moest worden.



Vandaag werd aangekondigd welke bondscoach de Red Hawks zal leiden op dat EK. Met Marc Janssen wordt een oud-international gekozen. Hij volgt de Duitser Paco Garcia op.



België neemt het EK 2025 als startpunt om vol gas daarna ook de kwalificaties voor de Olympische Spelen aan te vatten. Op het programma van Los Angeles 2028 keren baseball en softball immers terug.