Afwezigheid Belghali op kunstgras van STVV lokt discussie uit in Extra Time: "Dit is toch mentale gezondheid?"

Bij de bespreking van de wedstrijd tussen STVV en KV Mechelen viel bij Filip Joos vooral de afwezigheid van een speler van KV Mechelen op. "Het markantste feit van de wedstrijd was dat Rafik Belghali niet speelde en dat had aangegeven bij de club." ""Ik wil niet spelen op dat kunstgras omdat ik daar vorig jaar mijn kruisband heb gescheurd", zei Belghali. Voor de 2e keer in zijn carrière, trouwens. Hasi reageerde daar heel boos op en ik had het gevoel dat dit mentale gezondheid is, dit moet je toch begrijpen?" "Het is wel topsport om dat uit je hoofd te zetten", repliceert Vandenbempt. "Maar het is geen fase met een speler, het ligt echt aan de oppervlakte", vindt Joos. "Dat kan toch in zijn hoofd zitten?" "Maar je moet je daar toch overzetten", blijft Vandenbempt vastberaden.

Frank Boeckx probeert het te vergelijken met een doelman die de zon in zijn ogen zou hebben, al vindt Joos dat hij het dan in het belachelijke trekt. "Als ik als doelman zou zeggen dat ik niet om 16u 's middags speel omdat de zon dan laag staat, dan is dat ook iets dat in je hoofd zit en je moet je er overzetten."



"Maar je hebt toch niet 8 maanden eenzaam gerevalideerd omdat de zon in je ogen zat", antwoordt Joos.



"Je kan als Hasi zijnde wel zeggen dat het hem verbaast dat hij er nu mee komt én met zijn manager. Dus de manier waarop het aan Hasi gemeld werd, klopt misschien niet. Maar ik heb hier wel alle begrip voor."



Boeckx werpt dan op dat KV Mechelen in de wintermaanden misschien wel op kunstgras zal trainen. "Doet hij dan ook niet mee?", vraagt hij zich af.



"Een goeie vraag, maar trainen is niet hetzelfde als spelen", antwoordt Joos.



"Maar hij moet zich er toch overzetten", blijft Boeckx bij zijn standpunt. "Ik zeg niet dat dat op 1, 2, 3 zal en kan gebeuren, maar de volgende keer moet hij toch klaar zijn want anders heb je een probleem."



"Dat kan je wel zeggen", pikt Joos in. "We hebben psychologen verbonden aan de club. Je had dit eerder moeten zeggen, dan hadden we al kunnen werken."