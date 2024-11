Afscheid van een icoon met een gave én uitgesproken mening: "Vertrek van Lineker stond in sterren geschreven"

di 12 november 2024 19:45

Een BBC-icoon heeft zijn afscheid aangekondigd. Gary Lineker stopt als host van Match of the Day, na 25 jaar. De Engelse presentator was niet alleen bekend, maar ook uniek. Weinig ex-voetballers namen die rol namelijk op zich na hun carrière. "Je moet ongelooflijk veel geluk hebben om een goeie voetballer te zijn én het op televisie zo makkelijk te doen lijken", vertelt voetbalcommentator Aster Nzeyimana in Sporza Daily.

Een vaste presentator, een vast deuntje. Match of the Day, het samenvattingsprogramma over het Engels voetbal, zit vastgegrift in het geheugen van elke voetbalfan, ook bij presentatoren in ons land. "Ik ben een trouwe kijker geweest", zegt Play Sports-host Geert De Vlieger. "Als je vroeger iets van de Premier League wou zien, kwam je bij de BBC terecht." Aster Nzeyimana deelt die gedachte. "Van 2006 tot 2011, dat waren de hoogdagen van Match of the Day. Het was de periode waarin in helemaal gek werd op het Engels voetbal." Met het vertrek van Lineker komt nu wel een einde aan een tijdperk. "In eerste instantie was hij een grootheid op het veld. Na zijn carrière heeft hij nog een flinke carrière uitgebouwd op televisie", aldus De Vlieger.

Lineker is een meester geworden in een ander vakgebied. Dat maakt hem misschien de allerstrafste. Aster Nzeyimana

Want Lineker is uniek. Na zijn glansrijke voetbalcarrière werd hij presentator, wat weinigen hem voordeden. "Als ex-voetballer kan je heel makkelijk als ex-voetballer in studio zitten", duidt Geert De Vlieger, die zelf als voormalig doelman ook presentator werd. "Een presentator heeft een helemaal andere rol. Je moet zaken in handen nemen en sturen en je moet de regie volgen. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Ook in mijn geval duurde dat een paar maanden of een paar jaar." Die "unieke combinatie" charmeert ook Nzeyimana. "Hij is ongelooflijk welbespraakt. Veel voetballers hebben dat niet. Je moet veel geluk hebben om een goede voetballer te zijn én het op tv zo makkelijk te doen lijken." "Lineker is een meester geworden in een ander vakgebied. Dat maakt hem misschien de allerstrafste", aldus de VTM-presentator.

Lineker blijft nog tot het WK van 2026 bij de Britse openbare omroep BBC.

Efficiënt en gefundeerd

Wat maakt Lineker dan juist zo'n goede host? Niet enkel zijn voetbalkennis, zo blijkt. "Hij heeft er een langetermijnproject van gemaakt. Vaak geeft hij een gefundeerde mening en schopt hij niet wild om zich heen. Daar heeft hij veel tijd en energie in gestoken", zegt Geert De Vlieger. Weinig zien en veel weten. Volgens Aster Nzeyimana kenmerkt dat ook Gary Lineker. Hij bezocht de studio van Match of the Day in 2017. "Hij deed dat op zijn gemak. Van de matchen om 15 uur zag hij 60 minuten niet. Op het einde wist hij wel perfect wat hij moest vragen. Het globale gevoel had hij mee. Hij had wel die gave, een beetje zoals Frank Raes."

Als je over hem praat, is het toch vooral over zijn deskundigheid. Geert De Vlieger

"Geen overdreven poppenkast, maar goeie televisie maken uit ervaring als voetballer", definieert De Vlieger zijn Engelse voorbeeld. Lineker was echter niet vies voor wat entertainment, denk maar aan de aflevering in zijn boxershort). "Maar als je over hem praat, is het toch vooral over zijn deskundigheid." Fans van het programma moeten niet treuren, want Match of the Day blijft 'gewoon' bestaan. Dat zal weliswaar binnenkort met een nieuwe presentator zijn. "Het hoeft geen ex-topvoetballer te zijn", vindt Nzeyimana. "Je moet wel 'iets' van voetbal gespeeld hebben, om zinnige vragen te stellen." Een mogelijke opvolger ziet hij misschien wel in Alex Scott, ex-profvoetbalster en nu al actief bij de BBC. "Zij maakt een dikke kans. Dat zou wel eens goed kunnen, die vind ik heel bekwaam."

Meer dan 'een' presentator