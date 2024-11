Voormalig bondscoach Philip Mestdagh leeft weer op in Polen: "Als mens en als coach ben ik herboren"

Sportweekend maakte van de wedstrijd van de Belgian Cats in Polen gebruik om even op de koffie te gaan bij Philip Mestdagh. De voormalige coach van de Cats is al een poosje aan de slag bij de Poolse topclub Gdynia, waar hij het naar zijn zin heeft. "Het niveau is hier heel hoog", vertelt Mestdagh.

Zijn burn-out heeft hem veranderd. "Ik heb veel geleerd uit wat ik meegemaakt heb. Als mens en als coach ben ik herboren. Ik heb veel meer ervaring nu. En ik hou ook van mijn nieuwe uitdaging hier in Polen, in een professionele omgeving. Van mij mag het zo blijven."

"Als je aan de zaal toekomt en je hebt geen zin om uit de auto te stappen, dan moet je bekennen dat het tijd is om even afstand te nemen. Ik heb moeten aanvaarden dat het minder ging met mezelf. En daarna steen voor steen weer moeten opbouwen", vertelt Mestdagh in Sportweekend.

Philip Mestdagh is nu zo'n 1,5 jaar aan de slag bij het Poolse Gdynia, waar hij het basketbalplezier heeft teruggevonden na een moeilijke periode. Na de Olympische Spelen en zijn ontslag bij de Belgian Cats ging hij onmiddellijk aan de slag in Frankrijk, maar daar kwam hij zichzelf tegen.

Het mag duidelijk zijn: Mestdagh heeft het naar zijn zin in Polen. "In België hebben we een idee van Polen als een grauw en grijs land, maar het is hier echt wel fijn vertoeven. Ik mis natuurlijk familie en vrienden, maar het leven en het werken hier, dat maakt veel goed."

Het Gdynia van Mestdagh is momenteel de nummer 2 in Poolse competitie, na EuroLeague-team Polkowice. En ook in de FIBA Europ Cup is Gdynia op dreef, met 4 zeges uit 5 wedstrijden. "Het niveau van de wedstrijden hier is heel hoog.. Dat was ik niet gewoon in België, maar ik heb me snel aangepast", klinkt het.

Ook als coach is hij veranderd. "Vroeger was ik wilder langs de lijn, maar ik heb geleerd dat die stijl niet altijd pakt. Soms moet je ook vertrouwen uitstralen. Dat doe je niet door de hele match te schreeuwen langs de lijn", weet Mestdagh, die zichzelf niet meteen meer ziet coachen in België.

"Ik heb mijn steentje bijgedragen aan de evolutie van het Belgische damesbasketbal. Normaal zal het vanaf nu zonder mij zijn."