Peter Vandenbempt zag "referentiematch" van Union: "Dit kan de Brusselaars wel lanceren"

ma 11 november 2024 09:33

Het voetbalweekend werd afgesloten met enkele forse scores en verrassingen. Peter Vandenbempt bijt zich vast in Union-Genk en Beerschot-Club Brugge. "Zo'n afknapper hadden ze toch niet zien aankomen."

Referentiematch

Jupiler Pro League

Union einde 4 - 0 KRC Genk

Een klinkende overwinning voor Union tegen leider KRC Genk: 4-0. Om een cliché boven te halen: het was een referentiewedstrijd voor de Brusselaars. Alles wat Union de voorbije jaren aan de top van het Belgische voetbal heeft gebracht, was weer terug te vinden in hun spel. Vanaf minuut 1 intensiteit, agressiviteit in de pressing en de duels. Genk werd als het ware versmacht. Tempo, diepgang, een paar kansen en - natuurlijk het grote verschil met de rest van het seizoen - doelpunten. Heel efficiënt afgewerkt, want ze hadden ook geen 100 kansen. Je kan niet om de terugkeer van Loic Lapoussin heen. Enkele maanden in de B-kern moeten vertoeven en vorige week op KV Mechelen was hij al één helft lang de beste, vond ik. Gisteren was hij goed voor een doelpunt en een assist, met de grinta van een geprikkelde voetballer.

Alles wat Union de voorbije jaren aan de top van het Belgische voetbal heeft gebracht, was weer terug te vinden in hun spel. Peter Vandenbempt

Met Promise David lijkt er ineens ook een scorende spits rond te lopen, ook al was hij lang tweede keuze. Voetballend is er nog veel werk aan, is toch mijn indruk. Maar plots hebben ze wel 4 doelpunten gemaakt en dan kan je wedstrijden beginnen te winnen. Union is het hele seizoen wel solide gebleven, ze gaven weinig doelpunten weg. De rol van Mac Allister is toch opvallend: al twee wedstrijden op een rij op de rechterflank als een soort van wingback voor nog meer stabiliteit. Union stond voor deze speeldag 2 punten voor de voorlaatste in het klassement en één overwinning later staat het op de 7e plaats op 2 punten van de top 6. Dat is natuurlijk een betere plek voor Union. Garanties zijn er niet, maar ik heb toch de indruk dat het misschien wel de wedstrijd is geweest die Union kan lanceren.

Alles zat fout

Of het een collectieve offday was voor Genk in het Dudenpark? Ik denk het wel, een volledige black-out. Zoals aanvoerder Heynen achteraf zei: "Alles zat fout." Ze hadden geen antwoord op die agressieve pressing van Union. En waar Genk normaal altijd zo goed in is - namelijk in balbezit - was gisteren ronduit dramatisch. 73 keer balverlies voor de rust, dat is een redelijke prestatie, moet ik zeggen. De uitblinkers van de heenronde, die ik vorige weer nog uitgebreid heb bewierookt, gaven gisteren niet thuis. Matte Smets verloor duels en voetbalde slecht uit, Bangoura, vorige week nog een uitblinker, leed keer op keer kwalijk balverlies. El Ouahdi, die sensatie op de rechterkant, was ineens ook nergens. Hrošovský liep verloren, Steuckers had zijn finesse blijkbaar in Limburg gelaten, Tolu zat redelijk diep in de zak bij Burgess. Inderdaad, alles zat fout.

Voorlopig is er geen reden om te gaan denken dat Genk nu ineens de dieperik ingaat. Peter Vandenbempt

Zo'n afknapper hadden ze bij Genk toch niet zien aankomen. Maar goed, het is ook maar één nederlaag natuurlijk. 30 op 36 blijft een straf rapport. En voorlopig is er ook geen reden om te gaan denken dat Genk nu ineens de dieperik ingaat. De interlandbreak is nu wel een beetje vervelend. Het is nu wachten op de thuiswedstrijd tegen Charleroi, want dan zullen ze wel weer op de afspraak moeten zijn.

Uitblinker in CL volstaat niet

Jupiler Pro League

Beerschot einde 2 - 2 Club Brugge

Club Brugge, een ploeg die net nog schitterde in de Champions League, struikelde over rode lantaarn Beerschot. Ik was op Union natuurlijk, dus ik dacht: "Dat is zo'n wedstrijd waarbij je na een kwartier denkt dat de samenvatting met de doelpunten wel zal volstaan." 0-2 voor en Beerschot als een spartelende rat bij het nekvel gegrepen. Dat wordt bolletjes verschuiven op het telraam. En dat ik dat denk, dat is niet zo erg. Maar dat de spelers van Club Brugge dat op het veld ook deden, dat was toch een groter probleem. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe ze het eigenlijk al gaandeweg voor de rust stilaan loslieten, want dat was dan toch buiten de wilskracht en de vechtersmentaliteit, die we al eerder hebben gezien van Beerschot, gerekend.

Als je baseline "no sweat, no glory" is, dan is het extra pijnlijk dat coach Nicky Hayen achteraf over een attitudeprobleem moet spreken. Peter Vandenbempt

Club Brugge heeft de signalen die er al waren voor de rust, genegeerd en daarvoor de prijs betaald. Dat Al Sahafi een doelpunt kan maken, zeker als je hem weinig in de weg legt, dat wisten ze bij Anderlecht ook al. Het was tragisch hoe Club Brugge er bij die doelpunten, maar ook nog bij andere fases, stond op te kijken en slecht stond te verdedigen. Als je baseline "no sweat, no glory" is, dan is het extra pijnlijk natuurlijk dat coach Nicky Hayen achteraf over een attitudeprobleem moet spreken en dat het niet de eerste keer is.

Gewoon Club Brugge zijn, die uitblinker uit de Champions League, volstaat toch niet om in België gemakkelijk matchen te winnen, ook niet bij Beerschot. Dat zouden ze intussen moeten weten, want op het veld van Dender en bij Westerlo ontsnapte Club Brugge in extremis nog in de laatste minuut aan puntenverlies.

Maar kijk, nu niet meer en dat zal toch even aankomen, want wees er maar zeker van dat ze na die 9 op 9 ook gerekend hadden op nog 4 overwinningen, onder meer tegen Sint-Truiden en Beerschot dus, om dan de twee toppers aan te vatten in december tegen Genk en Union. Dus Club is gewaarschuwd.

Olie op uitslaande brand

Jupiler Pro League

Cercle Brugge einde 0 - 5 Anderlecht

Cercle-trainer Miron Muslic en KV Mechelen-coach Besnik Hasi bleven gefrustreerd achter. Daar speelde de nederlagen zeker in mee. Zeker Hasi was snoeihard voor een heel slappe prestatie van zijn ploeg op het veld van Sint-Truiden, maar allebei werden ze ook geconfronteerd met de machteloosheid van een trainer. Bij Mechelen liet, zo heb ik van Hasi begrepen, de makelaar van Rafik Belghali weten aan het bestuur dat hij niet wilde spelen, want het was op het kunstgras van Stayen en daar had hij vorig jaar een zware kruisbandblessure opgelopen. Uit voorzorg wilde hij daar dus niet spelen. Voor een trainer van een professionele voetbalclub is dat toch om gek van te worden, denk ik. Je zou kunnen zeggen: ik breng begrip op voor de mentale toestand en de vrees van die speler, maar je bent met profvoetbal bezig. Als er nu 5 of 10 kunstgrasvelden in België liggen, gaat hij dan maar de helft van de wedstrijden spelen? Frustrerend voor Hasi.

Voor een trainer van een professionele voetbalclub is dat toch om gek van te worden, denk ik. Peter Vandenbempt

Zelden was "geen commentaar" zo alleszeggend als die van Muslic gisteren bij de beslissing van Cercle Brugge om zijn topschutter Kevin Denkey vrij te geven voor de wedstrijd tegen Anderlecht om te gaan onderhandelen over een extra transfer. Dat is nog eens extra olie op de uitslaande brand tussen Muslic en een deel van zijn bazen. Blijkbaar moést dat dit weekend gebeuren. Omdat de centen van die spits zeer belangrijk zijn voor de club en Denkey, volgens de communicatie van Cercle, zo professioneel is geweest de voorbije maanden, wilden zij hem dat niet ontzeggen. En later, hoop ik, zal ons worden uitgelegd waarom dat nu precies zo heel dringend was dit weekend. Want ik heb het eens nagekeken: tenzij hij gaat voetballen in Jordanië of op de Seychellen, want daar is het transfermarkt nog open, zal het toch voor januari zijn, denk ik. Om maar eens te illustreren: de frustratie van Muslic en Hasi begrijp ik wel, want voor de resultaten is natuurlijk straks wel enkel de trainer verantwoordelijk.