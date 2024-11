Joachim Gérard begint met nederlaag aan de Masters: "Te weinig intensiteit"

Tegen de Brit Alfie Hewett (ITF 2), Wimbledon-winnaar en Paralympisch vicekampioen, verloor onze landgenoot in groep B met 6-3 en 6-1.

"Ik speelde nochtans geen slechte wedstrijd", vertelde Gérard na afloop. "De score is dan ook te streng. Vooral in de tweede set zat het dicht bij elkaar. Het ontbrak me echter aan intensiteit en kracht om mijn tegenstander in de problemen te brengen. In de volgende wedstrijd zal dat beter moeten."

De 35-jarige Waals-Brabander won de Masters al vier keer (2015, 2016, 2018 en 2019). In het dubbelspel pakte hij in 2014 de eindzege. Dit jaar treedt Gérard opnieuw aan in zowel het enkel- als dubbelspel.

Ondanks de nederlaag is er nog niets verloren. Woensdag wacht het volgende duel tegen de Nederlander Tom Egberink (ITF 6), die verloor van de Spanjaard Martin De la Puente (ITF 3).