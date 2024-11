FOTO - Rode Duivels nemen voor de laatste keer dit jaar hun intrek in Tubeke

De Rode Duivels spelen donderdag (thuis tegen Italië) en zondag (in Hongarije tegen Israël) hun laatste wedstrijden in deze Nations League-groepsfase. Vanmiddag moest de nationale ploeg zich aanmelden in Tubeke. Romelu Lukaku is terug van weggeweest. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de traditionele parade aan het nationale oefencentrum.