Einde van een tijdperk? "Gary Lineker neemt binnenkort afscheid van Match of the Day"

Krijgen we een kleine paleisrevolutie in het Engelse televisielandschap? Volgens meerdere media stopt Gary Lineker na dit seizoen als gastheer van Match of the Day, het legendarische voetbalprogramma op de BBC. Na het WK van 2026 zou hij de Engelse oproep helemaal verlaten.

De BBC heeft officieel nog niet gecommuniceerd, maar meer dan waarschijnlijk wordt dinsdag bevestigd wat sinds maandagavond circuleert in de Engelse pers.

Gary Lineker (63) is al sinds 1999 het uithangbord van Match of the Day, het voetbalprogramma op de BBC.

Na het einde van dit seizoen zou Lineker MOTD uitzwaaien. De tv-presentator, de best betaalde in zijn sector, zou sinds oktober onderhandelen met de BBC over een nieuw contract, maar die gesprekken lijken dus mislukt.

De ex-voetballer zou het WK van 2026 wel nog voor zijn rekening nemen, maar daarna zou zijn verhaal eindigen bij de Britse omroep.

Vorig jaar werd hij even op non-actief gezet nadat hij zich kritisch had uitgelaten op sociale media over het Britse asielbeleid.