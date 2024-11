De magiër uit Madagaskar die Union gereanimeerd heeft: "Ik ben bevrijd", glimlacht verloren zoon Loïc Lapoussin

"Hij is de speler die Union eigenlijk niet kan missen", zei Steven Defour vorige week nog in Extra Time . Gert Verheyen deed er nog een schepje bovenop: "Hij kan beter voetballen dan de rest die op zijn positie gespeeld heeft samen."

Maandenlang moest Loic Lapoussin toekijken vanaf de zijlijn. Union was de fratsen van de Malagassiër beu en zette de middenvelder nog voor de zomer in de B-kern.

De lof voor Lapoussin kwam er nadat de middenvelder op bezoek bij KV Mechelen plots weer in de armen gesloten was. Coach Sébastien Pocognoli had een kwaliteitsinjectie nodig op zijn middenveld en maakte na enkele maanden een einde aan het ballingschap van Lapoussin. Nood breekt wet, ook bij Union.

Zondag tegen Union toonde de Malagassiër opnieuw wat zijn team de voorbije maanden gemist had. "Met de grinta van een geprikkelde voetballer", omschreef Peter Vandenbempt de wedstrijd van Lapoussin.

Met een goal, een assist en ook nog een voetje in de 3-0 was Lapoussin alomtegenwoordig in de zege tegen Genk. Haast in zijn eentje heeft hij met zijn gretigheid en vista het Brusselse middenveld gereanimeerd.