"Als één schakel ontbreekt bij de topploeg van de Belgian Cats, begint het raderwerk te stokken"

ma 11 november 2024 11:16

De Belgian Cats hebben met twee overwinningen een goede zaak gedaan in de strijd voor een EK-ticket, al was het wel twee keer zonder glans. Waarom verliep het zo moeizaam? "Iedereen is vermoeid", merkt commentator Christophe Vandegoor op.

Gewonnen tegen Litouwen, gewonnen tegen Polen, meer niet. "Dit waren twee broodnodige overwinningen voor de Belgian Cats", opent Vandegoor. "Ze hebben gedaan wat ze moesten doen." Met nu nog duels tegen Azerbeidzjan en Litouwen in het voorjaar van 2025, deden de Cats een goede zaak. "Het worden belangrijke wedstrijden, maar Litouwen, waarmee ze nu de eerste plaats delen in de groep, heeft een moeilijker programma tegen Polen en België."

"Het ziet er dus eigenlijk wel goed uit, ook al was het met de hakken over de sloot. In een interlandperiode waar je niet veel tijd hebt om samen te trainen, komt het soms neer op het resultaat."

Allemand, Vanloo, Linskens en Meesseman zitten in de dubbele cijfers. Dat zijn de scoringmachines. En daar stopt het dan. Christophe Vandegoor

Waar liep het gisteren dan minder tegen Polen? "Ze begonnen heel soft", aldus Vandegoor. "Twee balverliezen tegen een heel agressieve tegenstander en dan is de toon meteen gezet." "Het was een beetje zoals in de EK-finale met weinig goede momenten in de eerste helft. De Cats hebben meer dan 30 minuten achter gestaan, maar finaal winnen ze dan toch. Dat is ook een kracht." "Kyara Linskens was in de eerste helft niet op de afspraak, maar wordt nog de matchwinnaar met 15 punten. Ze weet maar half zo goed wat voor talent ze heeft." "Het werd toch weer duidelijk: met basisspeelster Allemand, Vanloo, Meesseman, Linskens en Delaere staat er een topploeg. Maar mis je daarvan één schakel, zoals nu Delaere, dan begint het raderwerk te stokken." "Dan is het soms zoeken en wachten op dat mooie en vloeiende basketbal van de Cats. Kijk ook naar de scores. Allemand, Vanloo, Linskens en Meesseman in de dubbele cijfers. Dat zijn de scoringmachines. En daar stopt het dan."

Niet talent, wel hard werken

De Belgian Cats slikten te gemakkelijk punten. "We moeten fysiek weerbaarder worden, zei Meesseman ook. Het heeft niets te maken met talent, het is gewoon hard werken." Komt het dan door de weinige voorbereidingstijd? "Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt", zegt Vandegoor. "Ze hebben wel maar 2 of 3 trainingen om op elkaar in te spelen, maar ze hebben ook wel een voorbereiding gehad voor de Olympische Spelen van 6 weken. Ze kennen elkaar al jaren." "Waarom verloopt dat dan niet meteen vloeiend? Ik denk - en dat zag je heel duidelijk op het parket - dat iedereen wat vermoeid is. Dat merkte je aan de energie." "Julie Vanloo scoorde 12 punten, maar was doodop. Ze heeft in de NBA gespeeld, de Olympische Spelen, daarna meteen terug naar de VS, om dan nog in Turkije te spelen. Ze heeft geen 3 dagen vakantie gehad."

"Ze gaan allemaal tot het uiterste. Dat is ergens wel een belangrijke verklaring voor het feit dat we dat vloeiende, dat spontane deze week niet gezien hebben."

Het adjectief fenomenaal is bij Meesseman toch ook niet misplaatst. Christophe Vandegoor

Toch steekt Christophe Vandegoor nog een pluim op de hoed van Emma Meesseman. "Bij wielrenners als Evenepoel en Pogacar nemen we soms het woord fenomenaal in de mond." "Wel, Meesseman was gisteren alweer goed voor 29 punten. Ze is bijna nooit geblesseerd en zorgt altijd voor 20 punten of meer. Dan is dat adjectief toch ook niet misplaatst bij haar."

Mentaal belangrijke stap

Kan die kwalificatie voor het EK de titelverdediger nog ontglippen? "Never say never, natuurlijk. Je mag geen misstap begaan in Litouwen, maar dat ziet er nu toch wel goed uit." "Ze hebben de nederlaag tegen Polen van vorig jaar ongedaan gemaakt en staan aan de leiding. Ze hebben ook een gemakkelijker programma dan Litouwen. Dit was mentaal een heel belangrijke stap."