"Wil er dan echt geen Belgische ploeg hem halen?": 90 Minutes zag dat "Denkey nog niet aan zijn plafond zat"

wo 13 november 2024 11:37

De ene om een transfer af te ronden, de andere uit angst voor een nieuwe zware blessure op kunstgras. Cercle Brugge kon geen beroep doen op Kevin Denkey, die op weg is naar de MLS. "Is er dan echt geen Belgische ploeg die 14 miljoen wil bieden?", vraagt het 90 Minutes-panel zich af.

Nog meer dan over de forfaitnederlaag ging het bij Cercle Brugge afgelopen weekend over de plotse niet-selectie van Kevin Denkey. Niet omwille van een blessure, maar wel om een nakende transfer af te ronden. FC Cincinnati in de MLS zou de bestemming van de Togolees worden, in ruil voor een bedrag van 14 miljoen euro. "Is er dan echt geen Belgische ploeg die dat op tafel wil leggen?", vraagt Filip Joos zich af in 90 Minutes. "Club Brugge kan dat toch, maar is dus niet overtuigd." Of zou Cercle meer dan 14 miljoen vragen aan de stadsgenoot? "Dat kan wel, maar als je van de Champions League al minstens 50 miljoen aan inkomsten krijgt, en dat voor een spits van 23 jaar ...", gaat Filip verder. "Dan moet Club Brugge Denkey wel weer voor minstens 25 miljoen verkopen", denkt Tuur Dierckx. "Onder de 10 zou ik hem direct kopen, maar 14 miljoen vind ik toch een risico." "Als hij de vorm van bij Cercle ook bij Club haalt, wordt hij toch sowieso voor meer doorverkocht", werpt Gilles Mbiye-Beya op.

Denkey zat nog niet aan zijn plafond in België. Ik had hem wel willen zien bij een topclub. Filip Joos

Maar Denkey zal dus niet in Brugge blijven. "Het is wel jammer dat hij naar de MLS trekt", vindt Joris Brys. "Al snap ik het wel heel goed van die jongen", aldus Filip. "Wie komt hem halen voor die prijs?" "Ploegen denken vooral in een meerwaarde op de doorverkoop en zijn daarom niet happig om 14 miljoen euro neer te tellen voor Denkey", haalt Tuur aan. "Mag ik toch ook nog hopen dat clubs denken: met hem worden we kampioen?", countert Filip. "Én we kunnen hem met marge verkopen, dat moet toch de eerste gedachte zijn?" "Binnenlandse transfers van uitblinkers zullen dus niet snel meer gebeuren", gaat hij verder. En dan lonkt de MLS schijnbaar bij uitstek, want na Hugo Cuypers en Dante Vanzeir waagt nu ook Denkey die oversteek. "Cuypers zat in Gent wel aan zijn plafond in België", ziet Filip. "Denkey niet, hij kon nog een stap zetten binnen de landsgrenzen. Ik had hem wel willen zien bij een topclub."

"Belghali zou sowieso niet spelen op het kunstgras"

Ook op vrijdag vielen er al enkele opvallende afwezigen in een selectie van een Belgische eersteklasser te noteren. KV Mechelen trok zonder Nikola Storm, Zinho Vanheusden en Rafik Belghali naar STVV. Alle drie wilden ze geen risico nemen om opnieuw een blessure op te lopen op kunstgras. "Ik was zijn trainer toen Belghali vorig seizoen in Sint-Truiden zijn kruisband scheurde. Ik begrijp die jongen dus", zegt Steven Defour. Bij huidig Mechels trainer Besnik Hasi was er minder begrip voor de keuze van Belghali. Hij verwachtte dat de speler "meer teruggaf aan de club die hem al drie jaar de kansen geeft". "Misschien is er in de communicatie iets misgelopen, want ik wist via zijn broer al dat dit de enige wedstrijd was die Belghali sowieso niet zou spelen", weet Gilles.

Hoe ga je spelen met die gescheurde kruisbanden in je gedachten? Het gaat ook om mentale gezondheid. Filip Joos

"Als je al twee keer je kruisbanden hebt gescheurd, waarvan de laatste op Sint-Truiden ... Hoe ga je dan spelen? Want dat zit sowieso in je hoofd", aldus Filip. "Dit gaat ook om mentale gezondheid. Het lijkt om lichamelijke te gaan, maar het gaat om de gedachten over die knie."

