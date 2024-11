Taylor Fritz slaat de ATP Finals bij de mannen op gang met een zege tegen Medvedev

Fritz opent de Finals met zege

De Amerikaan Taylor Fritz heeft in de openingswedstrijd van de ATP Finals in het Italiaanse Turijn de maat genomen van de Rus Daniil Medvedev. De 27-jarige Fritz, het vijfde reekshoofd, haalde het met 6-4 en 6-3 van de 28-jarige Medvedev, het vierde reekshoofd.



Voor Taylor Fritz is het nog maar zijn tweede Masters-deelname, na een debuut in 2022 waarin hij het tot de halve finales schopte. De Amerikaan speelde begin september in eigen land nog de finale van de US Open, zijn eerste op een grandslamtoernooi.



Maar net als Medvedev in het begin van het seizoen op de Australian Open moest hij daarin zijn meerdere erkennen in de Italiaan Jannik Sinner. Het nummer 1 van de wereld speelt zondagavond in dezelfde groep Ilie Nastase tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP 8).