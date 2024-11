Stevige domper: Mika Godts valt geblesseerd uit bij Ajax en lijkt te moeten passen voor Belgische beloften

Een aderlating voor Mika Godts zelf, maar ook voor de Belgische beloften. De winger viel vlak voor rust geblesseerd uit tegen Twente. Onze landgenoot bij Ajax greep naar zijn hamstring. Mocht die blessure bevestigd worden, is Godts meerdere weken uit.

Vlak voor rust greep Mika Godts naar zijn hamstring en ging de Belg op de grasmat liggen.

Meteen gingen alle alarmbellen af bij Ajax. Aan het gezicht van de aanvaller was meteen te zien dat het ernstig was. Godts verdween teleurgesteld naar de kant en bleef in de kleedkamer.

Vermoedelijk heeft onze landgenoot een hamstringblessure opgelopen. De ernst van die blessure moet nog onderzocht worden. Wel is nu al duidelijk dat hij geen rol zal kunnen spelen in het cruciale tweeluik van de Belgische beloften tegen Tsjechië richting EK U21.

Een stevige aderlating voor de jonge Duivels. Al zal Godts vooral met zijn hoofd bij een spoedige terugkeer op het veld zitten.

Ook bij de Rode Duivels teistert blessureleed de selectie. Er zijn heel wat vraagtekens bij de fitheid van Jeremy Doku en gisteren viel Charles De Ketelaere uit - ook al met een hamstringblessure.