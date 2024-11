Even grote paniek, gelukkig snel beter nieuws: Noah Fadiga zijgt neer tijdens KAA Gent-Standard

De Planet Group arena hield even zijn adem in: tijdens KAA Gent-Standard zakte Noah Fadiga (24) plots in elkaar langs de zijlijn. Iedereen zag meteen de ernst in van de situatie en gelukkig kwam Fadiga vrij snel weer overeind. De speler, bij wie al een hartkwaal is vastgesteld, stapte bijzonder aangeslagen naar de kleedkamer.