ATP Finals: Zieke Carlos Alcaraz met neuspleister pikt zegedraad weer op, Zverev zet stap naar eindstrijd

Primeur voor Ruud

De tweede dag van de ATP Finals is van start gegaan met een verrassing. Casper Ruud (ATP-7) heeft de scalp gepakt van Carlos Alcaraz (ATP-3). De Spanjaard, op de sukkel met maagklachten, ging in Turijn met 6-1 en 7-5 onderuit.



De Noor is nochtans een gravelspecialist, maar liet zich in Italië dus van zijn beste kant zien op hardcourt. Het is zijn eerste overwinning tegen Alcaraz in 5 ontmoetingen. Ruud verloor zo de finale van de US Open in 2022.



Ruud neemt voor de derde keer deel aan de ATP Finals. Hij bereikte in 2021 de halve finales en was in 2022 runner-up. Alcaraz debuteerde vorig jaar op het finaletoernooi en bereikte toen de halve finales.