Van den Bergh mist 8(!) match darts en verliest thriller tegen Wattimena op Grand Slam of Darts

Van den Bergh geeft ticket kwartfinales uit handen

Met een 180 zette Dimitri Van den Bergh meteen de toon in de achtste finales. Jermaine Wattimena (PDC 37), die zijn 3 groepswedstrijden had gewonnen, kreeg klappen van "The Dreammaker", die 4-0 uitliep.



Dancing Dimi liet de kans op 5-0 liggen en gaf de Nederlander zo een sprankeltje hoop. Meer was niet nodig voor Wattimena, die onder meer met twee bull-finishes op een rij er 5-5 van maakte.



Het was het begin van een nagelbijter, waarin Van den Bergh met twee 100+-finishes bleef aanklampen. Bij 9-9 moest een decider de beslissing brengen. Van den Bergh had kansen genoeg, maar liet 8 match darts onbenut. Ook Wattimena had last van stress, maar zijn 5e match dart was wel raak. Van den Bergh zag zo zijn kwartfinale in rook opgaan.