Slechts 3 punten verschil tussen Champions' Play-off en degradatiezone: de spannende stand in de JPL

Op een zakdoek is dit seizoen het devies in de Jupiler Pro League. In de buik van het klassement belooft een stevige strijd los te barsten. De verschillen zijn enorm klein. Zo telt KAA Gent - voorlopig deel van de Champions' Play-off - maar drie punten voorsprong op de nummer 13 OHL. Dat terwijl de Leuvenaars in degradatiegevaar verkeren. Bekijk de razend spannende stand halfweg speeldag 14.