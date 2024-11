Schermer Neisser Loyola eindigt 20e in Wereldbekeropener in Bern

Neisser Loyola was met een 20e plaats de beste Belg op de eerste manche van het nieuwe wereldbekerseizoen degenschermen in de Zwitserse hoofdstad Bern.

België leerde Loyola kennen op de Spelen in Parijs, waar hij zijn hand uitstak naar een olympische medaille en na een knap parcours finaal 8e werd.



Onze 26-jarige landgenoot haalde als enige van de 11 Belgen de hoofdtabel met 64. De nummer 13 van de wereld won daarop in de eerste ronde met 15-12 van de Venezolaan Grabiel Lugo (FIE-31), maar verloor daarna met 15-10 van de Italiaan Giacomo Paolini (FIE-144).



Maxime Baekelandt werd 142e, Mathis Corvers 216e, Geoffroy Husson 225e, Leo Ghysels 239e, Florian Bernard 252e, Marc Housieaux 269e, Pierre Julien Bosser-Lamy 273e, Briecq Bauwelinck 305e, Quentin Dechamps 306e en Crijn Verwaal 313e op 321 deelnemers.



De tweede wereldbekermanche staat van 21 tot 24 november in het Canadese Vancouver geprogrammeerd.