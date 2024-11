Jolien Vermeylen verovert ook brons op wereldbeker triatlon in Miyazaki

Jolien Vemeylen heeft haar seizoen met een nieuwe wereldbekermedaille beëindigd. De 30-jarige triatlete kaapte het brons weg in Miyazaki, in Japan. Begin oktober eindigde ze derde in Rome, eind oktober was ze de beste in Tongyeong in Zuid-Korea.

Het goud pakte ze op de olympische afstand, Rome en Miyazaki zijn sprinttriatlons. Jolien Vermeylen legde de sprintafstand (750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) af in 1u00'11".



Aan de finish was ze 17 seconden trager dan de Amerikaanse winnares Gwen Jorgensen. Die triomfeerde in 59'56" na een sprintduel met de Zwitserse Alissa König.



"Het zwemmen ging heel goed en ik dacht dat het een goeie dag zou worden, maar het fietsen was niet fantastisch", reageerde Vermeylen.



"Ik dacht dat ik veel kracht had, maar blijkbaar toch minder dan de leiders in de kopgroep. Bij de tweede transitie was er een valpartij op het tapijt, maar ik lette goed op en vermeed zo problemen."