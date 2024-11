18-jarige belofterenner Miel Dekien komt om het leven bij tragisch verkeersongeval

Droevig nieuws uit de wielerwereld. De 18-jarige renner Miel Dekien is bij een verkeersongeval in Diksmuide om het leven gekomen. De West-Vlaming zou in 2025 zijn debuut maken bij de beloften.

"Met droefheid brengen we jullie op de hoogte van het overlijden van een van onze nieuwe renners voor 2025", schrijft Basso Team Flanders op Instagram.

De 18-jarige Miel Dekien, die in 2025 voor zijn debuut bij de beloften stond, is om het leven gekomen bij "een tragisch verkeersongeval". Niet op training op de fiets, wel als inzittende bij een auto-ongeluk in Beerst bij Diksmuide, waarbij nog een andere 18-jarige om het leven kwam.

De tweedejaarsjunior van Air College Oostende, die dit seizoen 4e werd in de GP Bob Jungels, had met succes de overstap gemaakt van het veldrijden naar het wegwielrennen. In september had hij nog maar een contract getekend bij Basso Team Flanders.

"Je zal voor altijd in onze harten blijven Miel, we zullen je nooit vergeten en zijn dankbaar voor de vele mooie momenten samen", klinkt het bij zijn huidige team. "Je was en blijft voor ons een fantastische kerel."

"Innige deelneming aan ouders, familie, vrienden en iedereen die Miel dierbaar was. Woorden schieten tekort … Waar je nu ook bent, ‘t ga je goed!"