Zit Chelsea na recordzege wel op zijn plek in Conference League? "Hoe moeten ze ooit verliezen?"

De vreemde eend in de bijt? Chelsea heeft met een 8-0-zege tegen het Armeense niemendalletje FC Noah aangetoond dat de Conference League niet meteen een grote uitdaging vormt. "Chelsea hoort niet in dit toernooi."

Een 8-0-overwinning, nog nooit gebeurd in de Conference League. 16 goals na amper 3 speeldagen, nog nooit gebeurd in een Europees toernooi.



Chelsea rijgt de records aan elkaar in de Conference League. Na AA Gent en Panathinaikos blikte het ook het Armeense FC Noah overtuigend in.

"Chelsea hoort niet thuis in dit toernooi", stelde voormalig Chelsea-middenvelder Joe Cole vast bij TNT Sport. "Maar ja, dit is waar ze nu staan."

De Londenaars hebben het aan zichzelf te wijten: na een dramatisch seizoen in de Premier League was de 6e plek en een ticket voor de Conference League het hoogst haalbare voor The Blues.