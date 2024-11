Van "mooie erkenning" tot "vermoeiend": ondanks wildgroei aan sportprijzen steekt er toch eentje bovenuit

Al is er één prijs waarvoor Hellebaut en Van Avermaet met plezier hun agenda vrijmaakten. "Sportvrouw van het Jaar is de allermooiste", zegt ze zonder twijfel. "Zeker omdat het sportoverschrijdend is, ben ik er het meest trots op."

De sportieve prestaties primeren dan ook. Ook hoogspringster Tia Hellebaut weet dat haar gouden sprong in Peking veel meer in het collectieve geheugen gegrift staat dan haar twee Gouden Spikes.

"Ik weet nog dat ik in 2017 vrij ontgoocheld was dat ik niet voor het tweede jaar op een rij won, David Goffin eindigde voor mij."

Maar toch steekt zijn bekroning tot Sportman van het Jaar in 2016 erbovenuit. "Die gaat over alle sporten heen, dus het is een heel prestigieuze prijs."

Ook Greg Van Avermaet is trots op zijn 6 Flandrien-trofeeën, "zeker omdat de collega's in het peloton mochten stemmen".

Met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois prijken er ook drie Rode Duivels op de erelijst van de Sportman van het Jaar.

Ook in het voetbal zijn er daarnaast voldoende individuele prijzen te pakken, met de Gouden Schoen en de Profvoetballer van het Jaar als uitschieters. Tweevoudig Gouden Schoen Franky van der Elst durft het allemaal te relativeren.

"Het is leuk om trofeeën te winnen, maar het is ook geen ramp als het niet lukt. Je moet het ook niet groter maken dan het is."

"Ik heb met Club Brugge 5 titels en 4 bekers gewonnen. Als ik moet kiezen tussen die prijzen of de Gouden Schoen, geef me dan maar die titels. Dat is veel belangrijker in een collectieve sport."

Al is dat niet altijd te zien in de prijzenkast. Tia Hellebaut heeft een tafel vol trofeeën staan. En haar olympische gouden medaille? "Die zit in een doosje in de kast", lacht ze.