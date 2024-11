Thaise stuntprins, bobsleefanaat en rijkste voetballer ooit: ook deze royals gingen vol voor sportcarrière

Vanaf het koningshuis dromen van een rijke sportcarrière. Prins Emmanuel is niet de eerste die het doet. De 19-jarige zoon van koning Filip en koningin Mathilde beproeft zijn geluk tussen de palen in een Spaanse voetbalacademie. Welke royals kan hij gebruiken als inspiratiebron? Wij pikken er 5 succesvolle verhalen uit.

Als een van de (invloed)rijkste mannen in Monaco had prins Albert eigenlijk geen reden om het risico op te zoeken. Toch kon hij zijn passie voor het bobsleeën niet in bedwang houden.

Was er iets wat prins Birabongse van Thailand niet kon? In de vroege jaren 50 was hij misschien wel de meest veelzijdige Aziatische sporter.

Prins Birabongse nam deel aan vier Olympische Spelen in het zeilen en stond bekend om zijn stunts ter land, ter zee en in de lucht. Letterlijk, want in 1952 vloog hij in een klein vliegtuig van Londen naar Bangkok.

Een waaghals was hij zeker, want hier in Europa kenden we hem vooral als F1-rijder. Birabongse kroop achter het stuur bij Maserati, Gordini en Connaught. Zijn veelzijdigheid en trek voor avontuur leverden hem evenwel nooit wereldtitels of olympische medailles op.