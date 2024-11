Pakkende selectie van Spaanse bondscoach: niet 26 namen, wel 218 slachtoffers noodweer staan centraal

"We spelen voor jullie." De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft bij de bekendmaking van zijn selectie voor de Nations League de slachtoffers van het noodweer in zijn land een hart onder de riem gestoken.

Het dodental door de overstromingen in Spanje is opgelopen naar 218. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in de regio Valencia, waar nog steeds 89 mensen worden vermist.

Voetbal is dan ook het laatste waar de Spanjaarden momenteel aan denken. Bondscoach Luis de la Fuente zette bij de bekendmaking van zijn selectie dan ook de slachtoffers centraal.

"In deze moeilijke tijden mogen we de families die dierbaren hebben verloren geen seconde vergeten", zei hij. "De families waarvan de huizen zijn verwoest. En alle families die hun bedrijven vernield zagen worden."

"We willen hen onze steun en solidariteit betuigen. Ik hoop dat we jullie binnenkort allemaal kunnen helpen om zo snel mogelijk uit deze vreselijke situatie te geraken."

"Ik wil ook de duizenden kinderen en jongeren niet vergeten die op dit moment hun passie niet kunnen beoefenen. Alle voetbalvelden in het gebied zijn verwoest. Ik weet zeker dat de voetbalwereld jullie niet in de steek zal laten."

"Daarom zullen we tegen Denemarken en Zwitserland ons hele hart inzetten en voor jullie spelen", besloot De La Fuente.