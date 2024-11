Olympisch handbalbrons, bobsleefanaat en rijkste voetballer ooit: ook deze royals gingen vol voor sportcarrière

Vanaf het koningshuis dromen van een rijke sportcarrière. Prins Emmanuel is niet de eerste die het doet. De 19-jarige zoon van koning Filip en koningin Mathilde beproeft zijn geluk tussen de palen in een Spaanse voetbalacademie. Welke royals kan hij gebruiken als inspiratiebron? Wij pikken er 5 leuke en succesvolle verhalen uit.

Iñaki Urdangarin: handbal, Spanje

Te beginnen met een succesrijk Spaans lid van de koninklijke familie. Iñaki Urdangarin trouwde een jaar na zijn bronzen handbalmedaille op de Spelen van 1996 met de jongste dochter van Koning Juan Carlos. Zo werd de ster opgenomen in het royale kringetje. Een gewijzigde status die zijn carrière niet deed uitdoven. Sterker nog: Urdangarin werd kapitein van de Spaanse nationale handbalploeg en loodste zijn land opnieuw naar een bronzen plak op de Olympische Spelen van Sydney anno 2000. Dat de handbalgenen voortaan samenvloeien met koninklijk bloed bewijst zijn zoon Pablo, die in de kleuren van Barcelona aan zijn carrière timmert. Ook koning Felipe weet wat topsport is. In 1998 nam hij deel aan het WK zeilen.

Prins Albert: bobslee, Monaco

Als een van de (invloed)rijkste mannen in Monaco had prins Albert eigenlijk geen reden om het risico op te zoeken. Toch kon hij zijn passie voor het bobsleeën niet in bedwang houden. Albert maakte deel uit van het Monegaskische team voor maar liefst 5 Winterspelen op rij: van Canada 1988 tot de VS 2002. Door zijn avonturen in de sport leerde hij zijn latere vrouw, prinses Charlene, kennen. Zij maakte deel uit van het Zuid-Afrikaanse aflossingsteam op de 400 m zwemmen. De liefde van je leven vinden. Beter dan een olympische medaille, toch?

Faiq Bolkiah: voetbal, Brunei

Vergeet Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als grootverdieners in de sport. Ene Faiq Bolkiah stond plots in de schijnwerpers toen hij besliste zijn kans te wagen als profvoetballer. De jonge speler uit Brunei kreeg opleidingen bij Engelse topclubs Southampton, Chelsea en Leicester City. Niet zijn voetbaltalent, wel zijn gespijsde bankrekening zorgde voor de nodige aandacht. Als zoon van de prins van Brunei wordt die geschat op een waarde van zo'n 18 miljard euro. Voorlopig speelt de 26-jarige Bolkiah zijn voetbal in Thailand. Maar zijn schaapjes heeft hij al lang op het droge. Ter vergelijking: Ronaldo en Messi snuffelen tegenwoordig aan de grens van het miljardairschap.

Prins Birabongse: zeilen en F1, Thailand

Was er iets wat prins Birabongse van Thailand niet kon? In de vroege jaren 50 was hij misschien wel de meest veelzijdige Aziatische sporter. Prins Birabongse nam deel aan vier Olympische Spelen in het zeilen en stond bekend om zijn stunts ter land, ter zee en in de lucht. Letterlijk, want in 1952 vloog hij in een klein vliegtuig van Londen naar Bangkok. Een waaghals was hij zeker, want hier in Europa kenden we hem vooral als F1-rijder. Birabongse kroop achter het stuur bij Maserati, Gordini en Connaught. Zijn veelzijdigheid en trek voor avontuur leverden hem evenwel nooit wereldtitels of olympische medailles op.

Zara Tindall: paardrijden, Team GB

Als dochter van prinses Anne stroomde de voorliefde voor het paardrijden door de blauwe aderen van Zara Tindall. Haar moeder stond anno 1976 in Montreal op de Spelen, maar Zara zou zowaar nog beter doen. En dat uitgerekend op de Spelen van Londen in 2012, voor eigen publiek. Zara maakte er deel uit van het Britse eventing team en pakte een zilveren medaille. Een hoogtepunt dat ze kon delen met haar man Mike, die op zijn beurt wereldkampioen rugby werd en meermaals de Six Nations won.

