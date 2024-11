LA Lakers sturen Bronny James naar de G-League

De LA Lakers maakten vandaag het nieuws bekend dat Bronny aansluit bij het reserveteam van de Lakers in de G-League. Dat is net op tijd om mee te mogen doen in de openingswedstrijd van de South Bay Lakers komend weekend.



Bronny speelde in 3 matchen mee van de LA Lakers, hij scoorde in totaal 4 punten in 13 minuten.



Op 22 oktober kwam de grote droom van LeBron James uit: in de NBA samenspelen met Bronny. De Lakers draften James junior in de zomer om dat mogelijk te maken. De 2 schreven geschiedenis als eerste vader-zoonduo in de NBA in dezelfde match.



Maar James senior en de Lakers hebben altijd verklaard dat Bronny dit seizoen ook veel tijd zal doorbrengen in de G-League om aan zijn spel te werken.



Bronny overleefde in de zomer van 2023 een hartstilstand en speelde maar af en toe in zijn enige collegeseizoen bij Southern California.



De South Bay Lakers spelen hun thuismatchen in het trainingscomplex van de grote broer in El Segundo. Zaterdag komt Salt Lake City Stars op bezoek.