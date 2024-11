Godts en Vermeeren als speerpunten: Belgische beloften trekken met sterke ploeg naar cruciaal tweeluik

Bij een cruciaal tweeluik richting EK voetbal hoort een stevige belofteploeg. Zo riep Domenico Tedesco eerder op vrijdag Mika Godts niet op bij de Rode Duivels om hem uit te spelen bij de U21. Ook Arthur Vermeeren - stilaan onder stoom bij RB Leipzig - wordt een belangrijke schakel in de duels tegen Tsjechië. Ontdek de volledige selectie.

Niet tegen Italië en Israël, wel in een tweeluik tegen Tsjechië mag Mika Godts zijn hoogvorm laten zien. De smaakmaker van Ajax moet de Belgische beloften voorbij de laatste horde richting EK U21 loodsen.

"We kennen het belang van de U21, niet alleen nu bij de barrageduels", vertelde Domenico Tedesco er vrijdagochtend over. "Als spelers daar kunnen meedraaien, is dat altijd een voordeel."

Vorige interlandperiode moest Godts afhaken door een lichte blessure. Nu hopen de jonge Duivels wel te rekenen op zijn flitsen.

"Jongens als Mika Godts kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de beloften, in een vertrouwde omgeving. Hetzelfde geldt voor Arthur Vermeeren."

Die laatste is stilaan op dreef bij RB Leipzig en moet de patron worden op het middenveld.

Ook Mandela Keita (Parma), Matteo Dams (PSV), Samuel Mbangula (Juventus), Romeo Vermant (Club Brugge) en Mario Stroeykens en Killian Sardella (Anderlecht) zijn jongens met kwaliteiten die de Belgische voetbalfan kent.

Hoe de belofteploeg voor de dag komt, weten we vrijdag 15 november.