90 Minutes scoort prestigieuze podcastprijs op de Oorkondes: "Het begon allemaal met leuk idee"

Leuk nieuws voor 90 Minutes. Onze voetbalpodcast viel vanavond in Oostende in de prijzen op De Oorkondes. In de categorie 'Sport' werd 90 Minutes door een vakjury verkozen tot beste podcast. "Niemand had kunnen denken dat we nu zo’n vaste waarde zou zijn in het sportmedialandschap", reageerde Sam Kerkhofs.

Vanavond werden in Oostende voor de derde keer de Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen, uitgereikt.

Een vakjury van journalisten, podcastprofessionals, radio- en tv-makers, auteurs en andere creatieve breinen koos zes winnaars in evenveel categorieën. VRT kaapte vier prijzen weg, onder meer de onze voetbalpodcast 90 Minutes won de prijs in de categorie 'Sport'.

"Het begon allemaal met een leuk idee voor de play-offs in 2021", reageert podcastlid Sam Kerkhofs. "Aster Nzeyimana, Filip Joos en ik hadden een idee en Pieter Dewindt (de toenmalige hoofdredacteur van Sporza) was overtuigd."

"Niemand had kunnen denken dat 90 Minutes nu zo’n vaste waarde zou zijn in het sportmedialandschap. We hebben onze opstelling al een paar keer aangepast, maar of het nu met Gilles (x2), Tuur, Daan, Steven of Jokke (Joris Brys, red.) is, ik geniet er zo van en het doet me veel plezier om te zien dat zoveel mensen er wekelijks plezier aan hebben. Merci iedereen!"

Ter info: Daan Heymans, Filip Joos, Gilles De Coster, Gilles Mbiye-Beya, Joris Brys, Sam Kerkhofs, Steven Defour en Tuur Dierckx zijn de leden. 90 Minutes is een coproductie tussen Sporza en Friends of Sports.

Verder vielen ook VRT-podcasts Classical queers van Klara (categorie 'Cultuur'), De 9 levens van Yassine van Radio 1 (categorie 'Inzicht') en Split van VRT MAX (categorie 'Talk') in de prijzen.