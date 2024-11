Weergaloze Nikola Jokic smeert OKC van Ajay Mitchell eerste nederlaag van het seizoen aan

In de NBA heeft Oklahoma City voor het eerst dit seizoen verloren. Het team van de Belg Ajay Mitchell ging nipt onderuit op het veld van de Denver Nuggets, die konden rekenen op een fantastische Nikola Jokic. De Golden State Warriors imponeerden dan weer met een overwinning in Boston.

Titelpretendent Oklahoma City had dit seizoen nog niet verloren, maar stond vannacht voor een test op bezoek bij Denver, de NBA-kampioen van 2023.

De Nuggets lijken dit seizoen minder sterk dan in hun kampioenschapsjaar, al toonden ze tegen OKC dat ze nog steeds een team zijn om rekening mee te houden. En dat niet het minst met dank aan Nikola Jokic.

De Serviër, drievoudig MVP in de NBA, was goed voor 23 punten, 20 rebounds en 16 assists. Ploegmaat Peyton Watson was dan weer cruciaal met een blockshot in de slotseconden, op een lay-up van Shai Gilgeous-Alexander die voor overtime had kunnen zorgen. Eindstand: 124-122.

Bij OKC stond Ajay Mitchell 9 minuten op het veld. Onze landgenoot maakte 3 punten - een driepunter - en gaf ook 1 assist.