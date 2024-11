Van 31% naar 52% kans: Club Brugge deed gouden zaak in de race voor de top 24

De zege tegen Sturm Graz had Club volgens de computermodellen op 48% kans op de top 24 gebracht, maar na het verlies bij Milan was dat cijfer gedaald naar 31%.

Vlak na de loting toonden heel wat spelers van Club Brugge zich strijdbaar. "Een zwaar programma, maar we kunnen toch mikken op de top 24", was toen de teneur.

Als we even naar de top van het klassement kijken, dan zien we dat volgens de projectie Liverpool en Inter nu al 100% kans hebben op de top 24. Voor het foutloze Liverpool is dat zelfs 91% voor de top 8.

Titelhouder Real Madrid heeft nog maar 14% kans om die top 8 te behalen, al is de kans op kwalificatie voor de volgende ronde met de voorspelde 92% nog heel erg groot.

Voor de Red Bull-clubs ziet het er trouwens benard uit. Het Leipzig van Openda, Vermeeren en Vandevoordt heeft slechts 1 kans op de 10 om zich nog te plaatsen, terwijl RB Salzburg zelfs maar 1 kans op 20 heeft.

Voor Slovan Bratislava, de club van Siemen Voet, is het feestje al nagenoeg afgelopen. Zij hebben volgens de computermodellen nog maar 0,1% kans om zich te kwalificeren.