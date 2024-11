Is Sportpaleis ook financiële voltreffer voor Cats? "Maken geen verlies, maar gaat ook niet om enorme bedragen"

De Belgian Cats hebben gisteravond het Sportpaleis weer laten vollopen. Of toch bijna: de EK-kwalificatiematch tegen Litouwen lokte een kleine 11.000 basketbalfans naar Antwerpen. "Het was een bedankje voor onze fans", klinkt het bij de federatie.

Teleurstelling dat het record niet verbeterd is, is er niet, benadrukt Bogaert. "De totale capaciteit was 14.000, maar een kleine 11.000 fans, dat is eigenlijk meer dan we verwacht hadden. Voor een EK-kwalificatiewedstrijd is dat wel nog steeds een record. Want vergeet niet: in februari speelden we wel tegen Team USA. Dat was een ander gegeven."

Dat was een record voor een vrouwensportwedstrijd in België, een piek die gisteravond niet overschreden werd. "We hebben afgetikt op zo'n 10.614 toeschouwers en daar zijn we zeer tevreden mee", zegt event director Mark Bogaert.

Met bijna 11.000 toeschouwers zijn we zeer tevreden. Voor een EK-kwalificatiematch is dat nog steeds een record.

Het Sportpaleis vullen lijkt wel de nieuwe standaard geworden voor de Belgian Cats. "Dat zouden we toch graag hebben", glimlacht Bogaert. "Tenslotte zijn we toch de Europese kampioen en zijn we na de Olympische Spelen de nummer 4 van de wereld."

"We merken ook dat de aanhang van de Cats groot is. Dat willen we absoluut blijven doortrekken. Er is ook maar één plaats in België waar we zoveel supporters kunnen zetten. Dus we zijn heel blij dat we het Sportpaleis toch een beetje onze nieuwe thuisbasis mogen noemen."

Wat niet betekent dat de Cats voortaan altijd in het Sportpaleis zullen spelen. "We bekijken dat keer per keer. In februari spelen we tegen Azerbeidzjan. Met die affiche zal het moeilijker worden om het Sportpaleis te vullen."