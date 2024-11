Alleen de poulewinnaars zijn automatisch zeker van EK-ticket: "Kunnen ons geen nieuwe misstap veroorloven"

do 7 november 2024 15:51

Met een thuismatch tegen Litouwen en een verplaatsing naar Polen staan er deze week twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden in de agenda van de Belgian Cats. Na de valse start van die campagne, ondertussen al een jaar geleden, staat er toch wat druk op de ketel bij de Cats: verliezen is eigenlijk geen optie.

Een EK-feestje voor eigen volk moest het worden, zo'n jaar geleden in de Lotto Arena. De Belgian Cats hadden enkele maanden eerder het EK gewonnen en speelden tegen Polen hun eerste wedstrijd als Europees kampioen. Maar wat een galawedstrijd moest zijn, draaide uit op een ontnuchtering: een sterk Polen kwam met 62-67 winnen tegen een onherkenbaar België. Áls er nog Cats op een EK-wolk zatten, tuimelden ze die avond pardoes weer op de grond. Intussen is er zo'n jaar verstreken, maar reken maar dat die vervelende avond tegen Polen zit nog vers in het geheugen van de Cats. "Die match was een mislukking. We moeten reageren", was spelverdeelster Julie Allemand eerder deze week nog stellig.

Het besef leeft bij de Belgian Cats dat een nieuwe nederlaag deze week, in het tweeluik Litouwen-Polen, ongeoorloofd is. "We kunnen ons geen misstap veroorloven", sprak Emma Meesseman maandag al. Want na de nederlaag van vorig jaar tegen Polen is verliezen inderdaad uit den boze om het EK-lot in eigen handen te houden. Alleen de poulewinnaars van de 8 groepen in de kwalificaties plaatsen zich immers automatisch voor het EK 2025, samen met de beste 4 runners-up. Voor de nummers 2 wordt het dus rekenen en precies die situatie willen de Belgian Cats koste wat het kost vermijden. En dus gaan Emma Meesseman en co. deze week voluit voor 2 zeges.

Het ideale scenario deze week? Een overwinning vanavond tegen Litouwen, gevolgd door een zege met 6 of meer punten zondag in Polen. In dat geval staan de Belgian Cats zondagavond sowieso op kop in hun poule. Die poleposition moeten ze dan in februari zien te verzilveren in de laatste 2 EK-kwalificatiematchen. Dan zullen we weten of de Cats volgend jaar hun titel mogen verdedigen op het EK, dat plaatsvindt van 18 tot 29 juni. Gastlanden Duitsland, Griekenland, Italië en Tsjechië zijn al zeker van hun EK-ticket.