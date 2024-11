Zit Real Madrid in een crisis? "Alle verkeerslichten staan op rood"

wo 6 november 2024 14:14

Real Madrid heeft gisteren een nieuwe pijnlijke nederlaag moeten slikken. Tegen AC Milan werd het in eigen huis 1-3. Voor de supporters is de maat meer dan vol en ze trakteerden de spelers op een fluitconcert. Zit Real in een crisis? "Het is op korte tijd heel negatief geworden", ziet Michael Van Vaerenbergh.

0-4 tegen Barcelona, 1-3 tegen AC Milan.



Nee, het gaat Real Madrid voorlopig niet goed af in topwedstrijden. In de Spaanse pers wordt er dan ook stilaan gewag gemaakt van een crisis bij de Koninklijke. Ook La Liga-kenner Michael Van Vaerenbergh ziet dat er heel wat onvrede heerst in Madrid. Bij de spelers en de supporters.



"Alle verkeerslichten staan op rood, dat is duidelijk. Ik denk dat het woord 'crisis' door de meerderheid van de Real-supporters ook in de mond genomen wordt. Ze hebben nu over alle competities heen 3 keer verloren, dat is al 1 nederlaag meer dan vorig seizoen."



"Het is ook de manier waarop. Ze slikken veel goals in hun mythische stadion. Daar verliezen ze normaal nooit, maar nu tegen Barcelona en AC Milan al 2 keer. En dan mag je niet vergeten dat Dortmund 0-2 voor stond tot minuut 60."



Er wordt voor het eerst getwijfeld aan Ancelotti omdat het voetbal nergens op lijkt. Michael Van Vaerenbergh

Trainer Carlo Ancelotti moet stilaan ook heel wat kritiek slikken. Iets wat hij zelf begreep op de persconferentie na de wedstrijd tegen AC Milan.



"Er wordt voor het eerst openlijk getwijfeld aan Ancelotti omdat het voetbal nergens op lijkt. Zelfs als ze winnen op Celta de Vigo is het zonder sexy voetbal. Dat is misschien wel de stempel van Ancelotti geweest waar hij successen mee heeft geboekt, maar nu is het nog slechter."



"Het is niet meer om aan te kijken en het publiek begint dat ook door te hebben. Gisteren luidde er ook boegeroep bij de 1-3 en na het laatste fluitsignaal. Maar als het publiek - dat al zo veel remontada's gezien heeft in dat stadion - alle geloof verloren is, dan verkeert Real echt in een crisis."



"Ze wuiven nog niet met witte zakdoeken, maar Ancelotti beseft dat hij met een probleem zit als de 12e man zich zo kritisch uitlaat."

Mocht Real niet bij de eerste 8 eindigen, zou dat een verrassing zijn. Michael Van Vaerenbergh

Toch denkt Van Vaerenbergh niet dat Ancelotti moet vrezen voor zijn job. "Er wordt gefluisterd dat het zou kunnen dat levende legende Ancelotti in het midden van het seizoen zou opstappen. Maar hem nu ontslaan en Xabi Alonso wegplukken bij Leverkusen zou niets voor voorzitter Perez zijn, want het staat wel zo goed als vast dat Alonso deze zomer komt."



"Ik denk dus niet dat dat nu al zal gebeuren, maar als je kijkt naar het programma de komende weken zie je Liverpool en Atalanta. Liverpool is momenteel de beste ploeg in Europa en heeft gisteren fantastisch gespeeld en gewonnen van Leverkusen. Als het dan mis gaat, dan pas kan je over crisis met hoofdletter C spreken. Maar nu is er ook al een crisissituatie."



"Mocht Real niet bij eerste 8 eindigen, dat zou pas een verrassing zijn. Wie weet hebben ze zelfs moeite om bij de eerste 24 te geraken, maar zo ver zijn we nog niet."

Wat met Mbappé?

Een ander probleem waar Ancelotti en Real mee zitten is Kylian Mbappé. De nieuwe Galactico vindt zijn draai maar niet in het elftal vol sterren.



"Ancelotti vindt geen manier om Mbappé te laten renderen. Er zijn ook wel al signalen dat er frustratie is. Die is er bij Mbappé zelf omdat hij kansen mist die hij normaal niet mist. In de Clasico stond hij ook zo vaak buitenspel en er begint een beetje hoongelach te ontstaan over de superspits."



"Hij krijgt al eens een bedenkelijke blik van Bellingham. En kapitein Lucas Vazquez vertelde in zijn analyse na de wedstrijd ook dat ze - zonder naar Mbappé te wijzen - meer als collectief moeten samenwerken."



We mogen niet onderschatten hoe belangrijk Toni Kroos en Dani Carvajal eigenlijk waren voor de ploeg. Michael Van Vaerenbergh

"Maar Mbappé is het niet gewend om te verdedigen en doet dat dus niet. Bij Real zijn ze dat niet gewoon, Benzema deed dat wel en dat zet kwaad bloed bij de supporters en de spelers. Real zal toch wel iets moeten verzinnen om dat gigantische probleem-Mbappé op te lossen."



"Al ga ik er toch van uit dat naarmate de tijd verstrijkt dat wel in orde komt. Hij is een generationeel talent en heeft al alles bewezen."

Maar Mbappé is niet het enige probleem bij Real.



"Er zijn nog meer dingen die mislopen", beseft Van Vaerenbergh. "Het is niet enkel Mbappe, dat zou te kort door de bocht zijn. Er was de Ballon d'Or-boycot, wat totaal niets voor Real is. Ze zijn toch een baken van klasse."



"We mogen ook niet onderschatten hoe belangrijk Toni Kroos en Dani Carvajal eigenlijk waren voor de ploeg, maar Kroos is met pensioen en Carvajal zwaar geblesseerd. Na de verloren Clasico kwam niemand van Real in de mixed zone, dat zou niet gebeuren met Kroos of Carvajal."

Voorin missen ze Rodrygo die voor diepgang zorgde. Michael Van Vaerenbergh