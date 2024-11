Wat leerden de Belgian Cats uit de evDe werkpunten van de Belgian Cats na de Olympische Spelen? "Leiderschap en communicatie"

wo 6 november 2024 18:02

Voor het eerst sinds de teleurstelling van Parijs staan de Belgian Cats weer samen op het terrein. Hoe luidt de evaluatie van de Olympische Spelen? Je hoort het in Sporza Daily van commentator Christophe Vandegoor, voormalig international Hanne Mestdagh en Koen Umans, de manager van de nationale basketbalploeg.



"Olympische Spelen uitgebreid geëvalueerd"

De Belgian Cats trokken voor het podium naar Parijs, maar het werd een ondankbare vierde plaats. Zwaar ontgoocheld verlieten de Belgische speelsters de olympische basketbalarena van Bercy. Ondertussen zijn we drie maanden later en een olympische nabespreking verder. "We hebben een uitgebreide evaluatieronde achter de rug", vertelt Koen Umans, manager van de nationale ploeg. "Samen met de volledige staf en een achttal speelsters hebben we onze Olympische Spelen tegen het licht gehouden." Daaruit hebben de Cats 2 grote conclusies getrokken. "Er is een gebrek aan leiderschap vastgesteld, op en naast het terrein", zegt Umans. "En op communicatief vlak kunnen we ook wat bijsturen om beter te presteren op de Olympische Spelen van Los Angeles." Later plannen de Belgian Cats nog een groepsgesprek. Umans: "In februari komen we opnieuw samen. Voor de match tegen Azerbeidzjan, die we al met meer dan 100 punten verschil geklopt hebben, maken we daar ruimte voor", legt Umans uit.

De Belgian Cats blijven ontgoocheld achter in Parijs.

"De bank blijft een teer punt"

Deze week gaan de Belgian Cats in de EK-voorronde aan de slag tegen Litouwen en Polen. Een jaar geleden begonnen onze basketbalvrouwen hun campagne met een uitschuiver in eigen huis tegen Polen (62-67).

" Ze zullen erg scherp aan de wedstrijden beginnen, want ze kunnen zich geen misstap meer veroorloven", weet onze commentator Christophe Vandegoor.

"De bank blijft een teer punt van de Belgian Cats", gaat hij voort. "Vorig jaar tegen Polen hebben de invalsters slechts 3 punten gemaakt."

Hanne Mestdagh: "Zelfs Emma Meesseman kan geen team op haar eentje vormen."

Wordt sterspeelster Emma Meesseman voldoende gesteund? "Een goede vraag", vindt onze commentator. "Heel eerlijk? België heeft momenteel geen kern van 10-12 gelijkwaardige speelsters, maar dat hebben de meeste teams niet. De basisspeelsters blijven erg belangrijk voor de ploeg." "En laat ons benadrukken dat Meesseman een fenomeen is." "Zij is een van de beste speelsters ter wereld", weet voormalig international en streekgenote Hanne Mestdagh, "maar ook zij kan geen team op haar eentje vormen." "Daarom is het goed dat we weer kunnen rekenen op Julie Allemand. Ze kennen mekaar al heel lang, ze zijn heel close en nu spelen ze samen in Turkije. Die connectie is ook erg belangrijk voor de nationale ploeg."

België - Litouwen voor 12.000 toeschouwers