VIDEO - "Hoe dom kun je zijn?": door dit onwaarschijnlijk geklungel won Club Brugge van Aston Villa

De blik van Emiliano Martínez sprak boekdelen. Terwijl niemand echt aan het opletten was, wees de scheidsrechter plots naar de stip. Wat was er gebeurd? Wel, na een misverstand raapte Villa-verdediger Mings een bal van zijn doelman met zijn handen op: strafschop! Hans Vanaken profiteerde optimaal en lepelde de elfmeter binnen. Bekijk de fase hieronder.

Wat een moment tijdens Club Brugge - Aston Villa.

De doelman van Aston Villa, Emiliano Martínez, paste de bal naar zijn verdediger Mings, maar die dacht dat hij zelf het spel weer op gang moest brengen en nam de bal domweg in zijn handen.



De scheidsrechter twijfelde niet en wees meteen naar de stip: hands en strafschop.

In eerste instantie leek niemand in het stadion echt te beseffen wat er gebeurd was, maar al snel ruimde het rumoer plaats voor dolle vreugde in het Jan Breydelstadion. Enkel het gezicht en de gelaatsuitdrukking van doelman Martinez bleven vol verwarring achter.

"Hoe dom kun je zijn? Tsjonge jonge ... Dit wil je niet meemaken op Champions League-niveau. Wat een waanzinnig domme fout van Aston Villa", zag ook onze commentator Tom Boudeweel.

Hans Vanaken profiteerde optimaal van het moment en verschalkte de strafschopspecialist met een secuur balletje: 1-0.