Twee jaar geleden nog in Engelse 2e klasse, nu hattrick tegen Manchester City: wie is Viktor "Bane" Gyökeres?

wo 6 november 2024 10:35

Sporting Lissabon gaf Manchester City gisteren een ongeziene pandoering. De verdediging van de Citizens maakte kennis met een Zweedse bonk, goed voor 3 doelpunten. Nu jullie nog. Wie is Viktor Gyökeres, de man achter het intussen vertrouwde masker? Portret van een spits die 2 jaar geleden nog in de Engelse 2e klasse speelde, maar waar nu alle topclubs voor in de rij staan.

Quizvraag: wie heeft er in 2024 de meeste doelpunten gemaakt op de Europese velden?



Erling Haaland? Fout. Harry Kane? Ook niet.



Het is de 26-jarige Zweed die gisteren tegen Manchester City 3 keer de netten liet trillen. Getekend: Viktor Gyökeres.



"Het is altijd leuk om te scoren en als dat een hattrick is, is dat nog beter", vertelde de aanvaller gisteren na een nieuwe topprestatie met Sporting. "Je moet je niveau opkrikken als je tegen betere tegenstanders speelt. Ik probeerde gewoon te blijven doen wat ik al de hele tijd aan het doen ben."



En dat is voor Gyökeres doelpunten maken. In 2024 mocht de Zweedse aanvaller al 48 keer vieren. Telkens met een opmerkelijke viering achteraf trouwens. Na elk doelpunt maakt hij een masker met zijn handen voor zijn mond en neus.



Die viering heeft hij overgenomen van het personage Bane uit Batman. Op Instagram deelde een video met dezelfde quote die Bane ook gebruikt: "Het kon niemand iets schelen, tot ik het masker opzette."



Al een mysterie opgelost, maar waar komt Gyökeres juist vandaan? En hoe komt het dat hij op zijn 26e pas helemaal in de spotlights komt te staan?

Opgegroeid in Zweden...

Gyökeres werd geboren in Stockholm, waar hij op zijn 5 jaar begon met voetballen. Dat hij talent had, werd al snel duidelijk en op zijn 15e trok hij naar IF Brommapojkarna.



2 jaar later zou hij zijn profdebuut maken, al had het hoofd van de jeugdacademie eerst niet echt vertrouwen in hem.



"Toen ik hem bij Bromma introduceerde, was Viktor 14 en werd hem gezegd dat hij niet goed genoeg was", vertelde jeugdscout David Eklund onlangs aan de BBC.



"Maar ik overtuigde hem door te zeggen dat Viktor doelpunten zou maken. Ik zag hem voor het eerst als 11-jarige jongen en hij was altijd toen al een goede aanvaller. Hij had alles: van schieten tot koppen en afmaken. En toen hij een tiener werd, werd hij nog sterker."



Hij wil mensen steeds hun ongelijk bewijzen. Jeugdscout David Eklund

"Viktor was wel wat koppig en had een sterke mentaliteit, maar hij is een lieve jongen en een harde werker. Hij wilde mensen steeds hun ongelijk bewijzen."



Op zijn 17e debuteerde Gyökeres voor de A-ploeg van Bromma, dat dat jaar degradeerde. Maar mede dankzij 7 doelpunten van Gyökeres steeg het het jaar erop opnieuw naar 2e klasse.



Daar bevestigt Gyökeres met 13 doelpunten al het goede en wordt hij opgepikt door het uitstekende scoutingapparaat van Brighton.

Gyökeres bij Brighton

Groot geworden in Coventry

Alleen kan hij daar nooit echt doorbreken. In het eerste seizoen bij de Seagulls komt hij uit bij de U23 en pikt hij geregeld zijn doelpuntje mee. In de bekerwedstrijden speelt Gyökeres wel voor de hoofdmacht, maar in de Premier League debuteren zou er nooit inzitten.



Uitleenbeurten naar Sankt Pauli, Swansea en Coventry worden geen onverdeeld succes. Toch besluit Coventry om hem definitief in te lijven voor een dik miljoen, "ook al waren de fans niet overtuigd na zijn uitleenbeurt".



Voor Gyökeres een stap achteruit om er later 2 vooruit te kunnen zetten.



Want in de Engelse tweede klasse ontploft Gyökeres met 38 doelpunten in 2 seizoenen tijd en de Zweedse aanvaller speelt zich zo in de harten van de fans. Hij dwong met Coventry zelfs play-offs af om naar de Premier League te promoveren.



Alleen verloor Coventry na strafschoppen van Luton Town. Geen Premier League voor Gyökeres met Coventry dus, al stonden de Premier League-clubs wel in de rij om zijn handtekening.



Gyökeres scoorde zijn penalty tegen Luton

Maar de Zweed kiest niet voor de Engelse eerste klasse, wel voor de Portugese. Voor een bedrag rond de 24 miljoen euro verkast hij naar Sporting Lissabon, waar Gyökeres zijn tegenstanders angst inboezemt en het ene na het andere doelpunt maakt.



In zijn eerste seizoen knalde hij Sporting met 29 doelpunten en 9 assists naar de titel. Ook als international bij Zweden vindt hij vlot de weg naar het doel, zoals tegen België in de EK-kwalificaties. En dit seizoen blijft het Zweedse fenomeen gewoon lustig verder scoren.



De ploegmaat van Zeno Debast zit na amper 10 wedstrijden al aan 16 doelpunten in de Portugese competitie en in de Champions League mocht hij na zijn hattrick van gisteren al 5 keer juichen.

Bij Sporting ligt de Zweed nog tot 2028 onder contract, al lijkt de kans klein dat hij daar volgend seizoen nog vertoeft. Barcelona zou al interesse getoond hebben, al kan het ook zijn dat de Zweed zijn huidige coach, Ruben Amorim, zal volgen naar Manchester United.