Sauber neemt afscheid van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, Braziliaan Bortoleto is nieuw naast ervaren Hülkenberg

Het vertrek van Bottas en Guanyu is geen al te grote verrassing. Dat minstens één van de twee zou vertrekken, was al sinds april duidelijk, toen Sauber een akkoord bekendmaakte met Nico Hülkenberg voor volgend seizoen.

"Na een open en constructieve discussie met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zijn we samen tot de vaststelling gekomen dat de voorwaarden om langer met elkaar door te gaan niet aanwezig zijn. Dan is het tijd om afscheid te nemen", klinkt het woensdag bij Sauber.

Het tweede vrijgekomen zitje bij Sauber wordt ingenomen door de 20-jarige Braziliaan Gabriel Bortoleto. Die is als junior verbonden aan McLaren en is voor Invicta Racing de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap.



2025 wordt voor Sauber het laatste jaar in de Formule 1, daarna wordt het team overgenomen door Audi. "Samen met Gabriel en Nico gaan we een nieuw tijdperk in voor Audi in de motorsport", klinkt het bij de renstal.