Genk-spits Tolu legt uit waarom hij virale boodschap tegen eenzaamheid bracht: "Na Netflix-docu wilde ik ook mensen helpen"

wo 6 november 2024 15:32

Zijn hartverwarmende boodschap haalde honderdduizenden views. Maar wat schuilde er achter de virale monoloog tegen eenzaamheid die Genk-spits Tolu Arokodare dit weekend bracht? De Nigeriaan gaf woensdag meer context: "Ik zag een docu op Netflix en dacht: als woorden zo'n impact kunnen hebben, dan wil ik ook mensen helpen."

"Heb je niemand die van je houdt? Wel, dan hou ik van je." Het waren verrassende woorden die binnenkwamen afgelopen weekend. Door een hartverwarmende monoloog voor mensen die met eenzaamheid worstelen, haalde Tolu Arokodare alle media. Zijn boodschap miste zijn effect dus allerminst. Alleen: wat zette de Nigeriaanse spits er precies toe aan om na de match tegen Antwerp zich tot de wereld te richten? "Weet je, eigenlijk had ik de boodschap al eens op Instagram gezet, maar ik kreeg er weinig respons op. Toch niet het publiek dat ik wilde bereiken. (lacht) Ik ben geen Mbappé, hé. Ik deed het ook niet om op te vallen, maar om een topic op de kaart te zetten. Nu zag ik de kans om dat te doen." Tolu haalde ook inspiratie bij de Netflix-docu 'The Remarkable Life of Ibelin’. "Die gaat over een jongen in een rolstoel die in het echte leven niet veel vrienden heeft, maar online wel een grote impact had via een videospelletje. Ik zag die docu en dacht: als woorden zo'n impact kunnen hebben, dan wil ik ook mensen helpen."

Mijn ploegmaats kennen me als iemand die graag lacht en grapjes maakt, dus ze waren vooral ongerust toen ze het hoorden. Tolu Arokodare

"Want als mens hebben we allemaal moeilijke momenten dat we down of triest zijn. Ik kijk veel video's op Instagram van mensen die afgekickt zijn en motivational speeches geven. Ik voelde dat ik ook mijn ervaringen kon delen."

Tolu vertelt dat het niet altijd makkelijk is om ver van zijn familie in Afrika te leven. "We spreken elkaar elke dag, maar zien elkaar maar twee keer per jaar. Speciale momenten kan je niet met elkaar doorbrengen. Met Kerstmis zal ik hier zijn en is mijn familie in Afrika. We zijn naast voetballer vooral ook gewoon mens en dan heb je daar soms nood aan."