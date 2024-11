Filip Joos blikt vooruit op clash tussen Union en Roma: "Ze willen de trainer daar absoluut buiten"

do 7 november 2024 11:54

Union ontvangt straks AS Roma in Brussel. Niet in het Dudenpark, wel op de Heizel. Volgens Filip Joos is dat voor Union nadelig, al ziet hij toch kansen voor de Brusselaars. "Ik denk dat ze winnen", vertelt Joos in 90 Minutes.

Met een 1 op 9 is Union niet geweldig begonnen aan de Europa League. Hun tegenstander vanavond, AS Roma, is met 4 op 9 iets beter gestart.



Alleen loopt het voor Roma totaal niet in de Italiaanse competitie. Na 11 wedstrijden staan de Romeinen op een 12e plaats. Afgelopen weekend verloor het met 3-2 van Hellas Verona.



"Ze willen de trainer, Juric, daar absoluut buiten", zegt Filip Joos in 90 Minutes. "Dus ik denk dat Union gaat winnen. Ze verliezen met 5-1 van Fiorentina en dit weekend van Hellas Verona, die 6 van hun laatste 7 wedstrijden verloren hadden, met onwaarschijnlijk domme tegengoals."



"Op een bepaald moment hebben ze wel redelijk gespeeld, maar als Union durft - en ik denk dat Union maar een ding kan en dat is durven - en druk vooruit zet, dan zie ik het wel gebeuren dat Union wint."



"Het enige nadeel is dat ze op de Heizel spelen met de piste, waardoor je geen sfeer kan creëren. Maar Dybala zou spelen, dus dan zou ik als voetballiefhebber zeggen dat je wel eens naar de Heizel kan gaan. Ik ga kijken."



