De werkpunten van de Belgian Cats na de Olympische Spelen? "Leiderschap en communicatie"

De Belgian Cats trokken voor het podium naar Parijs, maar het werd een ondankbare vierde plaats. Zwaar ontgoocheld verlieten de Belgische speelsters de olympische basketbalarena van Bercy.

Ondertussen zijn we drie maanden later en een olympische nabespreking verder.

"We hebben een uitgebreide evaluatieronde achter de rug", vertelt Koen Umans, manager van de nationale ploeg. "Samen met de volledige staf en een achttal speelsters hebben we onze Olympische Spelen tegen het licht gehouden."

Daaruit hebben de Cats 2 grote conclusies getrokken. "Er is een gebrek aan leiderschap vastgesteld, op en naast het terrein", zegt Umans.

"En op communicatief vlak kunnen we ook wat bijsturen om beter te presteren op de Olympische Spelen van Los Angeles."

Later plannen de Belgian Cats nog een groepsgesprek. Umans: "In februari komen we opnieuw samen. Voor de match tegen Azerbeidzjan, die we al met meer dan 100 punten verschil geklopt hebben, maken we daar ruimte voor", legt Umans uit.