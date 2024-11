Youri Mulder is de (tijdelijke) opvolger van Marc Wilmots als directeur voetbalzaken bij Schalke 04

De Nederlandse voormalige spits Youri Mulder is op interimbasis de nieuwe directeur voetbalzaken van Schalke 04. Dat heeft de Duitse tweedeklasser dinsdag bekendgemaakt. Mulder is er tijdelijk de opvolger van de in september ontslagen Marc Wilmots.

Youri Mulder zal in zijn nieuwe rol, vanaf de komende interlandperiode, de dagelijkse leiding hebben over de sportieve zaken bij Schalke 04, tot er een permanente oplossing gevonden is als opvolger van de ontslagen Marc Wilmots.

De voormalige Nederlandse internationale en huidige tv-analist zal in zijn functie nauw samenwerken met de nieuwe hoofdtrainer Kees van Wonderen en Ben Manga, die onder meer het selectiebeleid en scouting onder zich heeft.

Mulder, die zijn zitje in de raad van toezicht bij Schalke 04 inruilt om tijdelijk directeur te worden, hoefde niet lang na te denken over zijn nieuwe rol.

"De situatie waarin we ons nu bevinden is bekend en we gaan er tegenaan. We zijn ervan overtuigd dat we met Kees van Wonderen een ommekeer gaan maken. Dat uit ik in interne discussies en ook in gesprek met de achterban", klinkt het.

Schalke stelde vorige maand voormalig Heerenveen-trainer Van Wonderen aan om de club uit Gelsenkirchen uit het slop te halen. Van Wonderen is er de opvolger van de eveneens ontslagen Karel Geraerts. Schalke is momenteel 16e in de Duitse 2e klasse.