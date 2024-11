Vincent Mannaert wordt straks technisch directeur bij de voetbalbond

Vincent Mannaert zal Frank Vercauteren opvolgen als technisch directeur bij de voetbalbond. Daarover wordt weldra witte rook verwacht in Tubeke.

Vincent Mannaert, voormalig CEO van Club Brugge, lag tot voor kort in de weegschaal om CEO te worden van de Belgische voetbalbond, maar dat mandaat ging naar Peter Willems.

Maar de voetbalbond had ook nood aan een nieuwe technisch directeur, want het contract van Frank Vercauteren loopt eind dit jaar af. En zo bleef Mannaert toch steeds in beeld bij de KBVB, zij het dan voor een andere functie.

Beide partijen hebben daarover nu een akkoord gevonden: Mannaert wordt na het afscheid van Vercauteren de nieuwe TD van de voetbalbond.

De KBVB heeft nog niet officieel gecommuniceerd. De witte rook in Tubeke wordt verwacht na het komende Nations League-luik van de Rode Duivels, wanneer de laatste punten en komma's gezet zijn.