Missie Medaille toont pijn en vreugde van Belgian Cats tijdens Spelen: van noodlot voor Allemand tot applaus in Kortrijk

We gaan terug naar 4 dagen voor de start van de Olympische Spelen in Parijs. Na een maandenlange revalidatie is Julie Allemand net op tijd fit geraakt. De spelverdeelster maakt zich op voor de Spelen. "Ik was er klaar voor."

Maar op training slaat het noodlot toe. De blessure komt hard aan: "Ik begon te huilen en voelde me slecht", vertelt ze in Missie Medaille. "Maar gek genoeg geloofde ik er de dag zelf nog in."

Maar lang blijft dat geloof niet overeind. "Ik kwam uit de scanner en ik keek meteen naar mijn kinesist. Ik kon op zijn gezicht aflezen dat er iets was." Het harde verdict: een spierscheuring van 3 centimeter.

"Toen drong het tot me door: het is verloren. Dat was verschrikkelijk, ik heb alles wat ik binnenin voelde eruit geschreeuwd."