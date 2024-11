"Robotvoetbal" bij Arsenal, maar 90 Minutes vreest niet voor het lot van Arteta: "Hij heeft die club zó in de hand"

Minder prijzen gewonnen bij Arsenal dan de ontslagen Erik ten Hag bij Manchester United, maar toch staat de positie van Mikel Arteta niet onder druk. Al lijkt de landstitel ook dit seizoen een moeilijk verhaal te worden voor The Gunners, na een dipje in de maand oktober. "De schwung mist", ziet het panel van 90 Minutes: "Ze zitten ondertussen met wat afval in de kern."