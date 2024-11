"Ik sta achter hem": Jean-Marie Pfaff steunt Kompany als coach van "zijn" Bayern München

Jean-Marie Pfaff kent het Beierse huis als geen ander. Hij was er van 1982 tot 1988 doelman en speelde 215 wedstrijden voor de Rekordmeister. Pfaff won met Bayern 3 keer de Bundesliga, 2 keer de Duitse beker en een keer de Supercup.



Nu is er een andere landgenoot die bij Bayern meedingt naar de trofeeën. Op de inhuldiging van de Pro League Hall of Fame stak Pfaff zijn landgenoot en Bayern-trainer Vincent Kompany nog eens een hart onder de riem.



"Ik heb het altijd gezegd: de Belgen die naar Bayern gaan, hebben in München grote dingen verwezenlijkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik achter hem sta."



"Ik vind het wel jammer dat hij bij Anderlecht vertrokken is, maar hij is een icoon van het Belgische voetbal. Het is in Bayern 1.000 keer professioneler en eerlijker. Dat ze hem aannamen als coach wil ook zeggen naar welke waarde ze hem schatten."



"Ik gun hem dan ook alle successen. Hij is een gentleman en een voorbeeld voor de jeugd. Iedereen werkt daar ook samen. Als je een probleem hebt, dan helpen ze elkaar. Hier is dat wel eens anders."



"In feite zit hij met zijn naam waar hij moet zijn."