Real-coach Ancelotti vindt dat Spaanse competitie moet stilliggen, Osasuna-coach Moreno helpt mee puinruimen

Carlo Ancelotti meent dat er afgelopen weekend niet had mogen gespeeld worden in de Spaanse competitie uit respect voor de slachtoffers van het noodweer dat het land getroffen heeft. "Voetbal is een feest, maar nu was er geen reden tot feesten", zegt de coach van Real Madrid.

"We zijn heel bedroefd en voelen ons heel nauw verwant met de mensen die getroffen zijn. Hopelijk komt het snel in orde. Je kan begrijpen dat het op dit moment moeilijk is om te praten over voetbal, net zoals nu spelen."

Real Madrid moest op speeldag 12 in het zwaar getroffen Valencia gaan voetballen, maar die match ging niet door. Net als de match van Villarreal tegen Rayo Vallecano. Voorts rolde de bal wel in La Liga.

"Voetbal is een feest en je kan feesten wanneer alles goed gaat, maar als dat niet zo is, dan is er geen reden om te feesten", gaat Carlo Ancelotti voort. "Het is het belangrijkste van de onbelangrijke zaken in het leven."



Dinsdag voetbalt Real Madrid in de Champions League tegen Milan.

"In vergelijking met Valencia is het onbelangrijk", stelt Ancelotti, "maar we hebben ons voorbereid omdat we profs zijn en we zullen proberen te winnen. Dat is onze opdracht."