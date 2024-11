MULTILIVE - Inter begint furieus tegen het Arsenal van Trossard, ook Barcelona in actie

Club Brugge speelde al in de Champions League, maar ook later op de avond is er nog heel wat om naar uit te kijken op het kampioenenbal. Het Bayern van Kompany komt in actie, Barcelona wil nog eens uitpakken, Charles De Ketelaere zorgt voor een Belgisch randje en hoogstwaarschijnlijk zal ook Trossard present tekenen in de topper tegen Inter. Volg alle actie vanavond op deze pagina.