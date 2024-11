Kersvers wereldkampioen Laurens Vanthoor in Sporza Daily: "Le Mans was eigenlijk het doel"

ma 4 november 2024 17:54

Laurens Vanthoor is de eerste Belg sinds Jacky Ickx die het FIA World Endurance Championship (WEC) gewonnen heeft. En toch is de wereldtitel niet de hoogste graal voor rijders van uithoudingsraces. Dat hoor je in onze podcast Sporza Daily.

Vorig weekend viel het doek over het uithoudingskampioenschap in de autosport. Samen met de Fransman Kévin Estre en de Duitser André Lotterer reed Laurens Vanthoor de Porsche 963 van het Penske-team naar de wereldtitel. Vanthoor werd zo de eerste Belg die het WK uithouding won sinds Jacky Ickx (in 1982 en 1983, ook in een Porsche). "Een ongelooflijke eer", reageert de 33-jarige autocoureur. "Stilletjes aan begint het door te dringen, waant een uithoudingswedstrijd is vooral een uitputtingsslag."

Le Mans was plan A. Laurens Vanthoor

Het FIA World Endurance Championship bestond dit jaar uit 8 rondes. Laurens Vanthoor en zijn ploegmaats wonnen er 2: in Qatar en Japan. Het liefst was Vanthoor als eerste geëindigd in de vierde wedstrijd: de 24 Uur van Le Mans. "We werden er vierde, op 1 seconde van het podium", vertelt Vanthoor, die de race in topconditie reed. "Ik heb er meer dan de helft van de wedstrijd voor mijn rekening genomen." "Om eerlijk te zijn waren de 24 uur van Le Mans eigenlijk het doel dit seizoen. Dat was plan A." "Het is ons helaas niet gelukt, maar we stonden er wel goed voor in het wereldkampioenschap. Daarom hebben we onze focus verlegd. " "En de wereldtitel is ook niet zo slecht", knipoogt Vanthoor.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vanthoor wint "het allersterkste seizoen"