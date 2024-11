Oostende heeft geen genade bij dramatische start tweede helft en smeert Leuven eerste thuisnederlaag aan

Sleutelmoment

Een verschrikkelijke start van de tweede helft voor de Leuven Bears tekent de rest van de wedstrijd. Bij de inworp verspeelt Armstrong de bal, Gillet profiteert en zo begint Oostende aan een 11-0 run. Later pakt Kristof Michiels nog een technische fout, de thuisploeg was even helemaal de weg kwijt. Oostende controleert de wedstrijd uit: 77-91.